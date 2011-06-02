Украина и Молдова подписали пакет соглашений о трансграничном сотрудничестве

В городе Могилев-Подольском Винницкой области подписан пакет двусторонних соглашений о трансграничном сотрудничестве между Украиной и Молдовой.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий пакет соглашений подписали сегодня председатель Государственной таможни Украины Игорь КАЛЕТНИК и генеральный директор Таможенной службы при Министерстве финансов Республики Молдова Тудор БАЛИЦКИ.

В частности, стороны подписали документы о развитии трансграничного сотрудничества между Украиной и Молдовой; о взаимодействии по таможенному делу; межведомственные правила поведения должностных лиц в пунктах пропуска; о взаимодействии украинской и молдавской таможен с целью упрощения пересечения границ в летний период.

Также подписано соглашение о совместных действиях в сфере предупреждения контрабанды наркотических средств, прекурсоров и психотропных веществ.

«Задачей Государственной таможенной службы является не только наполнение бюджета, но и стимулирование развития особо пограничных регионов. Поскольку развитие должно строиться на анализе, в том числе таможенной статистики, торговли, объемов перевозок, пропускной способности и т.п. Поэтому эффективное сотрудничество между всеми участниками этого процесса является фактором, который приведет к развитию пограничных областей и всей Украины», - сказал И.КАЛЕТНИК.

Т.БАЛИЦКИ отметил важность подписания этих документов и выразил надежду на более тесное сотрудничество между странами.

«Подписание документов позволит усилить трансграничное сотрудничество между Украиной и Молдовой. Эти соглашения позволят урегулировать процессы сотрудничества между границами наших стран, придав тем самым положительный импульс более тесному сотрудничеству между Молдовой и Украиной», - сказал он.