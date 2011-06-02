РЖД и "Трансмашхолдинг" договорились о поставке электровозов на 1 млрд. евро

ОАО "РЖД"и ЗАО "Трансмашхолдинг" подписали в среду контракт на поставку 200 грузовых электровозов 2ЭС5, которые будут производиться на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Как сообщает РИА Новости, общая стоимость контракта составляет около 1 миллиарда евро, сказал глава "Трансмашхолдинга"Андрей Бокарев.

При этом он добавил, что стоимость одного электровоза составляет 200-210 миллионов рублей. Также Бокарев отметил, что, возможно, будет снижение цены электровозов.

В соответствии с соглашением, электровозы будут поставлены в период с 2013 по 2020 годы.

Электровоз 2ЭС5 разрабатывается в новочеркасском филиале совместного инжинирингового центра "Трансмашхолдинга"и компании Alstom Transport - компании "ТРТранс".