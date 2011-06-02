Количество доменов третьего уровня в .UA увеличилось в мае на 0,7%

Количество доменов третьего уровня в украинском домене .UA увеличилось в мае 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7% (на 4 тыс.) - до 555,4 тыс.

Об этом сообщили УНИАН в компании «Хостмастер».

Основной рост числа доменов произошел за счет увеличения числа доменов com.ua (рост – более 2,2 тыс.), в мае число доменов этой доменной зоны в Украине составило 215,6 тыс. Достаточно высокие темпы роста продемонстрировали также домены in.ua (более 0,3 тыс.), kiev.ua (более 400 доменов) и др. В ряде доменных зон наблюдалась отрицательная динамика. Так, уменьшилось число доменов if.ua (почти на 200 доменов), rv.ua (на 198), pl.ua (на 204) и некоторых других.

Количество доменов второго уровня в украинском домене .UA увеличилось в мае 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем почти на 1,5% - до 11 554 доменов.

Справка УНИАН. ООО «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области интернет-технологий - администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия.

«Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.