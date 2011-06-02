Техническим директором «МТС Украина» назначен Путинцев

Техническим директором компании «МТС Украина» назначен Владимир ПУТИНЦЕВ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «МТС Украина».

Он перешел в украинскую компанию из филиала макрорегиона «Урал» ОАО «МТС», где также занимал должность технического директора. В обязанности В.ПУТИНЦЕВА будет входить эксплуатация и развитие сети, внедрение новых технологий и сервисов, а также обеспечение поддержки высокого уровня качества услуг и связи «МТС Украина».

ПУТИНЦЕВ имеет два высших образования. Работал на руководящих постах в Уралтелекоме, Ростелекоме и др. В ОАО «Мобильные ТелеСистемы» В.ПУТИНЦЕВ начал работать в 2004 г. в должности технического директора макрорегиона «Урал».

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,28 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2010 год составила 8,5 млрд. гривен.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ.