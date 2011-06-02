НКРС выдала лицензии 12 операторам

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о выдаче 4-х лицензий на осуществление услуг в сфере телекоммуникаций и 8-ми лицензий на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Двум субъектам ведения хозяйства перенесен срок начала пользования РЧР, два оператора получили разрешение на использование номерного ресурса, переоформлено семь разрешений на использование номерного ресурса.

Комиссия приняла решение о выдаче лицензий на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телесетей ООО «Укртауер» и ПП «Градиент - КСВ» на территории Киева, ООО «Кетнет телеком», на территории Теплодара Одесской области и ООО «Амбрелла С» в Полтавской области.

Этим же решением по заявлениям лицензиатов Комиссия аннулировала лицензии ООО «Компания «Ганибал лтд» (услуги предоставлялись в Херсонской области) и физическому лицу – предпринимателю УДОВЕНКО В.А. (услуги предоставлялись на территории Чернигова).

НКРС выдала лицензии ООО «Перспектива – М4» и физическому лицу – предпринимателю КОГУТ И.Л. на пользование радиочастотным ресурсом для широкополосного радиодоступа в Луганской области. Этим же решением выданы лицензии на пользование радиочастотным ресурсом для широкополосного радиодоступа ООО «Перспектива – М4» и ООО «Байт - СД» в Луганской области, ООО НПК «Хоум-Нет» в Полтавской области, ПРАТ «Топ Нэт» в Киевской области, ПРАТ «Датагруп» в Киеве и ПП Телерадиокомпания «Артимакс» в Кировоградской области. Кроме того, лицензия на дополнительную полосу радиочастот для широкополосного радиодоступа была выдана ООО «Телерадиокомпания «Глухив – 500» (регион использования РЧР – Сумская область).

ОАО «Укртелеком» продлен срок действия лицензий на пользование РЧР для радиорелейной связи в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской и Львовской областях (за исключением территорий соответствующих областных центров).

ЗАО «Возко» аннулирована лицензия по соответствующему заявлению на пользование радиочастотным ресурсом широкополосного радиодоступа (услуги предоставлялись на территории Николаевской области).