Порт «Южный» за 5 месяцев на треть увеличил грузоперевалку

Морской торговый порт «Южный» за 5 месяцев увеличил грузоперевалку, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 30,1% - до 9 млн. 532,9 тыс. тонн, по сравнению с планом — на 14,6%.

Об этом УНИАН сообщили в порту.

Согласно сообщению, перевалка в январе-мае превысила даже докризисные показатели. Для сравнения, за январь-май 2008 года объем переваленных грузов через причалы «Южного» составлял 9 млн. 88,5 тыс. тонн, что почти на 5% меньше, чем сейчас.

За 5 месяцев т.г. в порту переработано 4 млн. 930,6 тыс. тонн транзитных грузов против 2 млн. 846 тыс. тонн в 2010 году (в 1,7 раза больше). За указанный период обработано 379 судов и 76 тыс. 962 вагона. Доля навалочных грузов составила 82,7%, а наливных – 17,3%.

Как сообщал УНИАН, ГП «Морской торговый порт «Южный» в 2010 году увеличило грузооборот на 2,1% по сравнению с 2009 годом – до 18 млн. 220,6 тыс. тонн и на 5,2% по сравнению с планом.

Справка УНИАН. МТП "Южный" основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубина у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.