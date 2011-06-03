«Укрзализныця» направит на ремонт и модернизацию локомотивного парка свыше 2 млрд. грн.

«Укрзализниця» в текущем году направит на ремонт и модернизацию локомотивного парка свыше 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного управления локомотивного хозяйства «Укрзализныци» Игорь БАТЮШИН сегодня журналистам в ходе визита на локомотивное депо Киев-Пассажирский.

«В этом году мы направим на модернизацию локомотивного парка 900 млн. грн. и на его капитальный и деповской ремонт - 1 млрд. 200 млн. грн.», - отметил он.

По словам И.БАТЮШИНА, в прошлом году железным дорогам пришлось отвлечь ориентировочно такую же сумму на ремонты локомотивов. При этом, добавил он, в последние годы из-за чрезвычайного износа парка ремонты проводятся все чаще и на них тратится все больше средств. В частности, за последние годы большинство старого тягового подвижного состава требует на 40-60% больше затрат на ремонты. Так, износ локомотивов «приближается к 100%», - сказал он. Тепловозы изношены на 97%, электровозы – на 90%. Таким образом, вместо приобретения нового подвижного состава «Укразализныця» отвлекает ресурсы на ремонты. В частности, в этом году предусматривается оздоровить капремонтом и модернизацией в условиях заводов 110 электровозов и 53 тепловоза, провести текущие ремонты почти 8 тыс. электровозов и 2,5 тыс. тепловозов. Средняя стоимость капремонта одного тепловоза составляет почти 3,6 млн. грн. (без НДС), электровоза постоянного тока – 2,6 млн. грн., электровоза сменного тока – 4,7 млн. грн., электровоза постоянно-сменного тока – 5,6 млн. грн., а глубокая модернизация электровоза постоянного и сменного тока серии ЧС составит 7,4 млн. грн.

Как отметил И.БАТЮШИН, без помощи государства «Укрзализныця» не сможет решить проблему изношенности парка.

«Мы очень надеемся, что Верховная Рада примет соответствующий пакет законов по реформе железнодорожного транспорта, где мы будем иметь возможность привлекать средства инвесторов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, для обновления парка тягового подвижного состава на протяжении 2011-2015 гг. "Укрзализныце" необходимо приобрести 275 локомотивов: 250 электровозов и 25 тепловозов.

В соответствии с Комплексной программой обновления ж/д подвижного состава Украины на 2008-2020 годы, в период 2008-2010 гг. планировалось приобрести 146 электровозов и 26 тепловозов. Однако, исходя из финансовых возможностей железных дорог, за этот срок было закуплено всего 45 электровозов (в 2008 г. - 34 электровоза, в 2009 г. - 4, в 2010 г. - 7) и 4 тепловоза (в 2008 г.)

На данное время на железных дорогах Украины эксплуатируются магистральные грузовые, пассажирские и маневровые тепловозы; магистральные грузовые и пассажирские электровозы. В целом инвентарный парк тягового подвижного состава насчитывает 2447,5 тепловозов и 1863 электровоза. В эксплуатации находятся 1454,5 тепловозов и 1271 электровоз.

Подавляющую часть парка составляют электровозы ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11, ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82, ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8, магистральные тепловозы 2ТЕ116, 2ТЕ10, 2М62, ТЕП70 маневровые тепловозы ЧМЕ3 и другие локомотивы, спроектированные и изготовленные в 50-60 годах прошлого века.

Большинство локомотивов, которые эксплуатируются, требуют на 40-60% больше расходов на техобслуживание и ремонты, имеют низкую экономичность по сравнению с современными образцами. Кроме того, большинство из них не могут обеспечить движение грузовых и пассажирских поездов со скоростями до 100 и 140 км/ч соответственно.