Молдова предлагает изменить схемы прохождения пунктов пропуска через границу с Украиной

Генеральный директор таможенной службы при Министерстве финансов Республики Молдова Тудор БАЛИЦКИ считает, что изменение технологических схем на пунктах пропуска через границу между Украиной и Молдовой позволит ускорить процедуру их прохождения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т. БАЛИЦКИ сообщил во время пресс-конференции в Могилев-Подольском Винницкой области.

«Мы рассматриваем изменение технологических схем на пунктах пропуска и предложили бы, те совместные пункты пропуска, которые еще работают в стандартном режиме, в технологические схемы можно внести изменения», - сказал он.

По его словам, эти изменения предусматривают введение, а также указание в технологической схеме присутствие представителя таможенной службы как одной, так и другой стороны на пунктах пропуска Украины и Молдовы. «То есть представитель таможенной службы Молдовы будет находиться на территории Украины и его присутствие будет указано в данной технологической схеме. А также представитель украинской таможенной службы и его нахождение на территории таможенного пункта пропуска республики Молдова», - пояснил Т. БАЛИЦКИ.

Он добавил, что «присутствие представителя говорит о том, что он представляет интересы соседнего государства и, соответственно, тот пакет документов, который был уже один раз просмотрен, на следующей стороне уже будет рассматриваться более формально».

Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 июня, в Могилев-Подольском Винницкой области был подписан пакет двусторонних соглашений о трансграничном сотрудничестве между Украиной и Молдовой.

Также вчера председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК сообщил, что таможенные службы Украины и Молдовы хотят синхронизировать работу пунктов пропуска через границу.