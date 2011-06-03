К Евро-2012 Украина и Польша введут процедуру таможенного оформления путем «одной остановки»

Таможенные службы Украины и Польши намерены ввести к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года процедуру таможенного оформления путем «одной остановки».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК на пресс-конференции 2 июня в Могилев-Подольском Винницкой области.

«Мы предусматриваем, в частности с поляками, возможность проведение таможенного оформления путем «одной остановки». Фактически, гражданин, который приедет для участия в Евро-2012 в качестве болельщика, будет проходить таможенный пограничный контроль Украины и Польши один раз. На территории Польши мы предусматриваем общий контроль с поляками, и они это подтвердили», - сообщил И.КАЛЕТНИК.

Он отметил, что таможенные службы сейчас находятся на завершающей стадии подписания соответствующих соглашений.

«Я думаю, что это возможность и на будущее после Евро-2012 продолжить этот пилотный проект», - сказал председатель Гостаможслужбы Украины.

Кроме того, он отметил, что для пересечения границы к Евро-2012 будут предусмотрены отдельные полосы движения, синхронизация работы пунктов пропуска, взаимное признание результатов таможенного контроля. «И если это (взаимное признание результатов таможенного контроля - УНИАН) проведут поляки – мы будем признавать их результаты, а если проведем мы – поляки будут признавать наши результаты таможенного контроля и оформления», - сказал И.КАЛЕТНИК.

Он заверил, что таможенная служба обеспечит четкую работу и быстрое пересечение границы болельщиками на Евро-2012.