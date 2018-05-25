Пришло время отпусков: как комфортно доехать и удачно вернуться...

Начался сезон отпусков, и перед нами встает вечный вопрос - как и куда бы поехать? Чтобы не встал также вопрос «кто виноват, если не получилось?», знающие люди рекомендуют заранее позаботиться обо всем, в частности, билетах, особенно, на поезда.

Судя по всему, в Крыму в этом году будет еще больше туристов. В частности, «Укрзализныця» в этом сезоне прогнозирует перевезти на юг 50 млн. пассажиров, что на 4 млн. больше показателя прошлого сезона. Как уверяют в администрации железнодорожного транспорта, у желающих попасть на украинские курорты еще есть возможность купить билеты туда и обратно, и даже на любимые фирменные поезда, билеты пока не в дефиците. Правда, есть проблемы на самых популярных направлениях - Симферополь, Феодосия, Керчь, Евпатория.

Ускорение и сокращение...

Для обеспечения перевозок в летний период подготовлены и будут задействованы около 6 тысяч вагонов, из них треть – с системами кондиционирования воздуха. Как уверяют в «Укрзализныце», этого хватит с лихвой. Выглядит маловероятно - пассажиров ожидается больше, а число вагонов не выросло, при этом перевезти обещают всех желающих. Но железнодорожники поясняют - все состоится за счет ускорения поездов по сравнению с прошлым годом, соответственно, увеличивается оборачиваемость вагонов, снижается простой, то есть, повышается эффективность их использования.

"Я бы не сказал, что у нас есть дефицит пассажирских вагонов. Есть дефицит денежных средств, чтобы их нормально отремонтировать и подготовить в рейс. У нас сегодня около 7 тысяч пассажирских вагонов, а используется - порядка 5,6 тыс. Я поставил задачу, в связи с тем, что мы покупаем „Хюндай” и „Шкоду”, улучшить график пассажирских поездов и оборот вагонов», - отметил гендиректор «Укрзализныци» Владимир Козак. При этом он считает, что на следующий год железным дорогам понадобится всего порядка 4 тыс. вагонов. «Те средства, которые выделяются, пойдут на 4 тысячи, а не на 6 тысяч вагонов, поэтому мы улучшим состояние вагонов и подготовку к рейсам. Количество пассажиров будем перевозить такое же, но оптимизируем оборот вагонов за счет увеличения скоростей, сокращения стоянок, простоев», - сказал он.

С одной стороны, для нас вроде бы появляется больше шансов попасть в хорошо подготовленный вагон. С другой - куда же девают «ненужные» вагоны, их же тоже надо обслуживать? По словам В.Козака, фактически железные дороги на пиковые летние перевозки добавляют в оборот порядка полторы тысячи вагонов, которые 9 месяцев стоят мертвым грузом. «Тяжело, если основные фонды 75% своего времени не работают - очень большая нагрузка на железные дороги. Это все равно, что в каждом доме держать три холодильника. А вдруг первые два сломаются», - сказал В.Козак.

На юг с ветерком

В летнем графике движения «Укрзализныцей» предусмотрены 109 «южных» поездов, большинство из них - в крымском направлении. Общее время пути следования всех поездов сокращено почти на 80 часов. То есть, ускорено. К примеру, время движения излюбленного «крымчанина» - поезд №11/12 Киев-Симферополь, билеты на который разметают в первую очередь, сокращено на 2 часа, из Львова в Мариуполь также можно будет добраться почти на 2 часа быстрее, чем в прошлом году, из Киева в Севастополь - на полчаса, но и это приятно.

На летний период открывается 175 дополнительных (к постоянно действующим - более 1700) касс, из них 7 будут передвижными на побережье. Как уверяют в ведомстве, этого количества достаточно, так как сейчас люди заранее решают транспортные вопросы поездки.

Напомним, билеты для пассажиров в этом году не подорожали. Причем их покупка через Интернет стала дешевле – отменена дополнительная плата, в такой способ с начала года билетов куплено больше, чем за весь 2010 год — 113 тысяч.

С другой стороны, интернет-продажи могут спровоцировать появление на вокзалах «торгашей горящими билетами». К сожалению, Украине в этом плане пока далеко до Европы – перекупщики у нас не в диковенку. Правда, начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр Иванько уверяет, что на главном вокзале столицы таковых нет: там постоянно контролируют порядок наряды милиции. В кассах на руки продают максимум 8 билетов. «Но кто помешает человеку через 5 минут перейти к другой кассе. Следует помнить только одно, что такая деятельность по перепродаже билетов наказуема. Но что можно сделать с теми, кто не боится ответственности?», - отмечает он.

Иногда таким заработком не брезгуют и работники железной дороги, но уличенных сразу увольняют. Как, кстати, и проводников, пожелавших взять в поезд «зайцев». Штраф за безбилетный проезд больно бьет по карману, он составляет десятикратную стоимость билета. Кстати, недавно «Укрзализныця» обещала увеличить количество проверок.

Опять в минусе

Между тем, убытки «Укрзализныци» растут параллельно с увеличением пассажиропотока. Так, за январь-апрель т.г. железные дороги от перевозок пассажиров получили 2,4 млрд. грн. убытков. За 2010 год - 5,6 млрд. грн. С учетом тенденции, в этому году они тоже вырастут. Как правило, половина этой суммы — убытки о дальних перевозок, остальное — пригород. Если сравнить затраты и полученный убыток, то пригородные перевозки выглядят пессимистически - только 10% средств «Укрзализныци» покрываются в этой сфере. Дальнее сообщение покрывает 50% расходов.

По данным «Укрзализныци», усугубляет ситуацию низкая компенсация перевозки льготных категорий пассажиров - за 4 месяца т.г. недополучены 139 млн.грн. Хоть эта сумма и несопоставима с общими убытками о пассажирских перевозок, однако ведомство заявляет, что на эти деньги оно могло бы закупить две электрички, или четыре дизель-поезда, или провести капремонт нескольких электропоездов. Кстати, «Укрзализныце» должны даже народные депутаты (180 тыс.грн.), которые, как оказалось, также льготники наряду с ветеранами и чернобыльцами.

Недофинансирование, неоплаченные долги отображаются на уровне комфортности и состоянии пассажирских вагонов. Как посетовали в ж/д администрации, все это влечет за собой не проведенные ремонты, не купленные кондиционеры и неудобные вагоны. По-прежнему в «Укрзализныце» заверяют, что уделяют этим вопросам особое внимание. Обещают отойти от так называемых «ночных» поездов, повысить качество и сервис обслуживания. Будем ждать, а до той поры, как бы там ни было, рядовым пассажирам хочется купить билет без очереди и проблем; желательно не «боковой и у туалета»; лучше в купе со своими, а не с незнакомыми людьми; в вагоне с кондиционером; добраться в родной город после отдыха не на перекладных. Звучит нереально? «Укрзализныця» уверяет - реально, если позаботиться о билетах заранее. Так что, удачи вам, путешественники!

P.S. В "Укрзализныце" предоставили номера телефонов, по которым можно обратиться относительно транспортного обслуживания. Так и сказали: «Звоните прямо в «Укрзализныцю», не стесняйтесь».

Общественная приемная гендиректора - 465 02 95, «горячая линия» УЗ - 465-1-465.

Кроме того, на каждом вокзале возле дежурного есть телефон прямой «горячей линии» с пассажирским управлением УЗ, обращение записывается автоматически. Можно также воспользоваться сайтом железнодорожной администрации.

Виктория Островная (УНИАН)