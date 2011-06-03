Дата-центр ВОЛЯ предложил неограниченный доступ к ресурсам Интернет

Дата-центр ВОЛЯ предложил неограниченный доступ ко всем ресурсам Интернет для типовых тарифов и снизил стоимость зарубежных каналов.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

«Дата-центр ВОЛЯ обновил линейку тарифных планов, улучшив условия получения услуги», - отметила она.

В частности, в типовых тарифных планах, в которых ранее предлагался фиксированный объем входящего зарубежного трафика, теперь предоставляется входящий зарубежный канал с определенной пропускной способностью без ограничения по объему трафика.

Входящий зарубежный канал в новых тарифах составляет: «Бизнес» и «Бизнес-VDS» – 5 Мбит/с; «Профи» и «Профи-VDS» – 10 Мбит/с; «Эксперт» – 15 Мбит/с.

Кроме этого, дата-центр ВОЛЯ существенно увеличил скорость входящего зарубежного канала для комплексных предложений – «Телепорт» и «Телепорт-VIP», которые предлагаются крупным компаниям, нуждающимся в значительных ресурсах для размещения собственной IT-инфраструктуры. Теперь скорость входящего зарубежного трафика в таких пакетах составляет: «Телепорт» – 50 Мбит/с (было 30 Мбит/с); «Телепорт-VIP» – 100 Мбит/с (было 60 Мбит/с).

Следует подчеркнуть, что во всех тарифных планах дата-центра ВОЛЯ не ограничен украинский и исходящий зарубежный трафик.

Андрей КИЛЬКОЛЫХ, руководитель дата-центра ВОЛЯ, отметил, что с введением новых тарифов абоненты дата-центра получили возможность выбора между неограниченным объемом зарубежного трафика и неограниченной скоростью входящей полосы. Так, в зависимости от особенностей работы интернет-проекта, абонент самостоятельно для себя определяет схему учета зарубежного трафика, наиболее оптимально соответствующую его потребностям.

«Также мы снизили стоимость зарубежных каналов с гарантированной полосой пропускания, что особенно важно для тех абонентов, которые размещают свое оборудование в стойках и шкафах дата-центра», - сообщил он.

Справка УНИАН. Дата-центр ВОЛЯ – подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сollocation/колокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) – размещением сервера на специально оборудованной технической площадке и подключением его к сети Интернет.

Компания ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. ВОЛЯ предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерная и голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.