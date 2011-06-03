На Сумщине ограничен проезд большегрузного транспорта

В Сумской области с целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог региона ограничено движение большегрузного транспорта.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Сумской области со ссылкой на заместителя начальника Службы Алексея КОНОЗА, для сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог в период повышения температуры воздуха выше +28° С ограничено движение транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т в период с 9 до 21 часа в следующих участках государственных автомобильных дорог общего пользования: Н-12 Сумы - Полтава с обходом г. Сумы км 11 +500 - км 106 +400; Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, км 208 +341 - км 379 +282; Р-44 Сумы - Путивль - Глухов, км 6 +865 - 137 +858; Р-60 Кролевец - Конотоп - Ромны - Пирятин, км 0 +000 - 154 +901; Р-61 Батурин - Конотоп - Сумы, км 18 +820 - км 154 +254; Р-46 Харьков - Ахтырка, км 89 +060 - км 111 +080; Р-45 Сумы - Краснополье - Богодухов, км 16 +937 - км 107 +105; Р-65 КПП «Николаевка» - Семеновка - Новгород-Северский - Глухов – КПП «Катериновка», км 80 +698 - км 154 +477.