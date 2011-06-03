«МТС Украина» ввела в эксплуатацию 245 новых базовых станций

В 2010 году оператор мобильной связи «МТС Украина» в рамках программы по улучшению качества связи и расширению зоны радиопокрытия сети установил и ввел в эксплуатацию 245 новых базовых станций. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «МТС Украина», отметив, что 72 из них запущены в населенных пунктах, где ранее не было покрытия сети МТС.

Увеличение емкости существующей сети проводится как путем строительства новых, так и путем расширения действующих базовых станций. За отчетный период было построено и введено в действие 66 дополнительных стоек базовых станций, которые улучшили качество связи в густонаселенных регионах Украины.

Наибольшее количество базовых станций установлено в центральной (35% от общего количества) и северной части Украины (15%). Лидером по количеству установленных базовых станций является Киевская область (27%), АР Крым (9%) и Днепропетровская область (8%).

В 2010 году также повышена надежность магистральной транспортной сети. Построен новый линейный тракт Киев-Коростень-Житомир между узлами сети, повысивший общую ее пропускную способность. Расширены точки ввода/вывода оптических каналов STM-16/64, Gigabit Ethernet, 10GE за счет реконфигурации линейных оптических усилителей DWDM в перенастраиваемые узлы ввода/вывода оптических каналов в Белой Церкви и Мукачево. Данное решение позволяет организовывать виртуальные частные сети Ethernet L2 VLL/VPN, позволяющие объединять офисы или филиалы клиента с помощью интерфейсов Ethernet.

«МТС Украина» совместно с компанией Huawei успешно завершили тестирование нового решения для магистральных сетей оператора, построенного на базе оборудования DWDM. Оператор достиг рекордной для Украины скорости передачи данных – 40 Гбит/сек на одной волне, что позволило реализовать суммарную пропускную способность 1600 Гбит/с (в одной паре волокон – 40 волн). На сегодняшний день полученный результат является абсолютным рекордом для Украины. К тому же, данный эксперимент – это единственный проект подобного рода, реализованный на территории страны, отметили в пресс-службе.

В 2010 году реализован проект по переходу на новую версию программного обеспечения и замене всех контроллеров базовых станций старого типа G2 на контроллеры нового – MX в Крымском, Днепровском и Южном территориальных управлениях (ТУ). Новые контроллеры обеспечивают более высокую емкость, менее габаритны и потребляют меньше энергии.

В прошлом году «МТС Украина» ввела в эксплуатацию на своей сети оборудование Huawei нового поколения NGN . Оно построено по принципу распределенной архитектуры, когда задача установления соединения и задача управления установлением соединения выполняются отдельными устройствами. Под управлением одного устройства могут работать несколько десятков устройств коммутации, что в результате дает огромную экономию времени и затрат при развитии и модернизации телекоммуникационной сети.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,28 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2010 год составила 8,5 млрд. гривен.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ.