«Укрзализныця» может ежегодно покупать до 10 электричек при условии компенсации льготников

«Укрзализныця» готова ежегодно покупать 9-10 новых электричек при условии полной компенсации за льготные перевозки пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на брифинге генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

«Если бы нам все компенсировалось в нужных размерах, то мы бы каждый год 9-10 электропоездов или дизель- поездов могли бы покупать. Этого было бы достаточно, чтобы мы нормально перевезли пригородного пассажира», - отметил В.КОЗАК.

По его словам, на сегодняшний день этих средств нет, и темпы списания и закупки поездов разные. Пригородный подвижной состав изношен на 90%, и ведомство испытывает нехватку средств для обновления. «Мы делаем все возможное и в этом году закупаем два новых дизель-поезда, два электропоезда, получаем два рельсовых автобуса PESA», - сказал гендиректор.

Он напомнил, что на сегодня «Укрзализныце» не возвращены облгосадминистрациями средства за перевозку льготников в размере 138 млн. грн. за 4 месяца. За эти средства можно было бы купить 3 новых электропоезда. «Мною направлены письма губернаторам всех областей, тяжелое положение в этих письмах изложено, и, я думаю, реакция руководителей областей будет положительной, и нам возвратят средства, чтобы мы восстановили парк для перевозки пригородных пассажиров в необходимых объемах», - отметил В.КОЗАК.

Как сообщал УНИАН, за январь-апрель т.г. задолженность облгосадминистраций, Верховной Рады Украины и Министерства образования и науки, молодежи и спорта за перевозку льготных категорий пассажиров составляет 139 млн. грн.

Областные государственные администрации с января по апрель 2011 года не выплатили железным дорогам в среднем 79,5 млн. грн., что составляет 30% от суммы, подлежащей компенсации.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству Украины, железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 26 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим. Согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте», убытки от перевозки отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение.