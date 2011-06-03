Проект реформы ж/д транспорта в течение 7-10 дней вынесут на рассмотрение Кабмина

Проект реформирования железнодорожного транспорта будет в течение 7-10 дней вынесен на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

«Реформа железнодорожной отрасли – это очень длительный период, непростой для принятия решений, нужно учесть много нюансов. Поэтому Кабинет министров сегодня работает над этой проблемой, мы подали уже этот законопроект в Кабмин, он рассматривается причастными министерствами. И я думаю, что в течение 7-10 дней он будет вынесен на заседание Кабмина», - отметил он.

Как напомнил гендиректор «Укрзализныци», Казахстан уже давно завершил реформирование железнодорожного транспорта, в России этим занимаются уже 11 лет. В то же время это дает украинским дорогам возможность учесть при реформировании недостатки и положительные моменты, перенять опыт и провести реформирование в более короткие сроки. «Нам надо спешить, тем более что мировые инвестиционные институты буквально ждут от нас этого решения, для того чтобы мы могли привлечь инвестиции, которые должны направить в том числе на обновление парка для комфортной перевозки нашего пассажира», - отметил В.КОЗАК.

Как напомнил он, на железных дорогах сегодня используется устаревший парк, в частности есть локомотивы 60-х годов, которые не могут обеспечить ни нормальную скорость, ни плавность движения.

Как сообщал УНИАН, во исполнение Национального плана действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы, приказом генерального директора “Укрзализныци” от 12 апреля 2011 года №132-Ц образована Центральная комиссия по реформированию железнодорожного транспорта.

Комиссия создана с целью проработки проектов законодательных и других нормативных актов и учета особенностей организационно-правовой и хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта. Среди основных задач комиссии - анализ и согласование предложений относительно модели рынка железнодорожных услуг в целом и по каждому хозяйству отдельно; согласование проектов законодательных и нормативных актов, необходимых для осуществления реформирования отрасли.

Другим приказом гендиректора “Укрзализныци” от 12 апреля 2011 года №133-Ц образована рабочая группа “Укрзализныци” по реформированию железнодорожного транспорта. Основными задачами рабочей группы определены подготовка предложений по оптимизации структуры железнодорожного транспорта, разработка рыночной модели функционирования и необходимых для ее создания проектов законодательных и нормативных актов.

Среди первоочередных задач рабочей группы - обеспечение сопровождения законопроекта «Об особенностях создания государственного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» во время его рассмотрения в причастных министерствах и ведомствах и предоставление на рассмотрение Кабинета Министров.