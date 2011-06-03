Запорожский аэропорт в мае сократил почти четверть сотрудников

На государственном предприятии «Международный аэропорт Запорожье» на протяжении мая сокращено 80 человек - почти четверть сотрудников предприятия.

Как сообщили УНИАН в руководстве аэропорта, «пойти на столь существенное сокращение персонала, под которое попали как представители руководства, так и рядовые сотрудники, аэропорт был вынужден в связи с невозможностью в сложившейся на предприятии финансово-экономической ситуации содержать весь штат сотрудников».

«На сегодняшний день в ГП «Международный аэропорт Запорожье» крайне сложная ситуация и основная причина тому – неопределенность со статусом предприятия. Государство, которое является собственников аэропорта, в него деньги не вкладывает, а вопрос с передачей предприятия из госсобственности в коммунальную собственность города, разрешение на которое ждут потенциальные инвесторы - компании Италии, Турции, России и Германии, «завис», - пояснили в руководстве предприятия.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" имеет в распоряжении аэровокзальный комплекс и взлётно-посадочную полосу длиной 2500 метров, оборудованную светотехническими и радионавигационными системами, что позволяет принимать и оправлять воздушные суда практически всех типов в любое время суток при достаточно сложных метеоусловиях.

Из аэропорта выполняются рейсы на самолётах ЯК-40, ЯК-42, АН-24, АН-140, Боинг-737, МД-82.