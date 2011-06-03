НКРС упрощает регистрацию новых типов радиоэлектронных средств

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) существенно сокращает длительность административных процедур внесения новых типов радиоэлектронных средств (РЭС) и измерительных устройств (ИУ) в Реестр таких средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Как отмечается в сообщении, в рамках выполнения заданий Президента Украины по реализации Программы экономических реформ на 2010-2014 годы в направлении «Дерегуляция и развитие предпринимательства» НКРС предприняла ряд мер и приняла ряд обобщенных решений, которые предоставили возможность сократить сроки допуска на рынок Украины новых типов РЭС и ИУ.

Действия Комиссии направлены на оптимизацию разрешительных процедур, последующее упрощение и ускорение осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров, которые перемещаются через границу Украины. Важной составляющей в этом направлении является сокращение сроков получения административных услуг, уменьшение перечня документов, которые необходимо подать для получения данных административных услуг. Речь идет речь в первую очередь об определении возможности применения некоторых типов РЭС со стандартизированным радиоинтерфейсом, которые отвечают утвержденным НКРС требованиям (радиотелефоны и радиотерминалы сотовой связи, разнообразные устройства короткого радиуса действия и т.п.).

В настоящее время аппарат Комиссии разрабатывает проекты нормативно-правовых актов НКРС и проект постановления Кабинета Министров Украины относительно перечня продукции, для ввоза которой из-за границы необходимы разрешения, и их предоставления в электронном виде для проработки в автоматизированной системе Государственной таможенной службы.

Основные направления усовершенствования порядка и формы ведения Реестра определены в Отчете о периодическом отслеживании регуляторного акта. Реализация мероприятий, отмеченных в Отчете, предоставит возможность максимально сократить длительность предоставления административных услуг и увеличить количество типов РЭС, которые вносятся в Реестр по упрощенной процедуре.