НКРС разработала порядок определения операторов с рыночным преимуществом

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) разработала и вынесла на общественное обсуждение Порядок анализа рынка услуг пропуска трафика и определения операторов телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно Закону Украины от 02.12.2011 г. № 2751-VI «О внесении изменений в закон Украины «О телекоммуникациях» относительно рынка телекоммуникационных услуг пропуска трафика», НКРС уполномочена устанавливать расчетные таксы за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям операторов с существенным рыночным преимуществом на определенном рынке пропуска трафика или операторов телекоммуникаций, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке телекоммуникаций.

Такая регулирующая функция НКРС закреплена в пункте 10-1 статьи 18 Закона Украины “О телекоммуникациях”. Для реализации вышеупомянутых полномочий Комиссия разработала и на очередном заседании приняла за основу проект Порядка анализа рынка услуг пропуска трафика, определения операторов телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом на нем.

Документ имеет целью усовершенствование нормативно-правовой базы относительно внедрения единых организационных принципов и механизмов проведения анализа рынка пропуска трафика, определения операторов с существенным рыночным преимуществом и установления соответствующих регуляторных требований к ним. Комиссия в пределах определенных законом полномочий применит Порядок для проведения анализа рынка услуг пропуска трафика с целью его предварительного регулирования и улучшения условий конкуренции на рынке.

Действие Порядка распространяется на всех операторов телекоммуникаций, независимо от форм собственности, которые осуществляют деятельность в сфере телекоммуникаций и имеют разрешение на использование номерного ресурса. Документом предусмотрено, что анализ рынков услуг пропуска трафика проводится на основании соответствующего решения НКРС при необходимости, но не меньше одного раза в два года.

Проект будет размещен на официальном веб-сайте НРКС для общественного обсуждения в течение месяца со дня предания огласке.