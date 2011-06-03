«Укрзализныця» усовершенствует технологию продажи билетов

«Укрзализныця» с 1 июня начала вводить и к сентябрю планирует завершить технологию по переводу информации о наличии мест в поездах в один центр в Киеве, а также усовершенствование технологии продаж билетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

«Мы приняли решение изменить технологию обслуживания пассажиров: нами введена в эксплуатацию с 1 июня автоматизированная система по продаже билетов, поэтому мы сегодня уже имеем возможность работать по так называемой системе «Облако». Мы переводим на эту новую технологию все станции и вокзальные комплексы Украины, там, где имеется возможность для продажи билетов. То есть, сегодня уже не будет диспетчерских центров ни на одной из дорог, ни на дирекциях по перевозке грузов и пассажиров, а каждая касса будет замыкаться здесь, на Центре обслуживания пассажиров в г. Киев», - сказал он.

По его словам, это даст возможность получать более прямую и быструю информацию на местах о состоянии, наличии мест в пассажирских поездах по всей Украине, также этот центр будет в оперативном порядке управлять дополнительными вагонами поездов при увеличении или уменьшении пассажиропотока. «Такой контроль - это мировая практика и он у нас уже заработает в сентябре», - отметил В.КОЗАК.

По его словам, также эта система сделает более доступной и удобной продажу билетов через Интернет.