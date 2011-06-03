«Укрзализныця» за 2-3 месяца выберет технологию внедрения Интернет в поездах

«Укрзализныця» в течение 2-3 месяцев выберет технологию внедрения сервиса Интернета в поездах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

«Через 2-3 месяца, я думаю, смогу сказать, какие решения мы взяли за основу, какие будут внедряться», - сказал он.

По его словам, ведомство рассматривает сегодня два вида подачи интернет-сигнала и телефонии в поездах. «Это система WiMAX и через спутник. Мы считаем экономику, что наиболее выгодно, смотрим, как это будет задействовано также и в технологии работы наших предприятий, для того, чтобы соединить эти системы - WiFi и WiMAX, и дать нормальное качество сигнала на наши поезда», - сказал он.

По словам В.КОЗАКА, сейчас проводится работа с тем, чтобы начать опытную эксплуатацию услуги Интернета на одном из участков на железной дороге.