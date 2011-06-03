Украинские железные дороги к Евро-2012 будут полностью готовы — Козак

Украинские железные дороги к Евро-2012 будут полностью готовы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на брифинге генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

«Украинские железные дороги к Евро-2012 будут полностью готовы. Те проблемы, которые есть, они не барьерные, они не решающие, и у нас есть видение путей решения всех проблем», - сказал он.

По его словам, сегодня состоялось совещание относительно подготовки главного Центрального вокзала Киев-Пассажирский. «Вокзальный комплекс находится в хорошем состоянии, нужно к Евро-2012 провести косметический ремонт, привести в надлежащее состояние инженерные сооружения, улучшить вентиляцию. Меры намечены, сейчас принимаем решения, чтобы вокзальный комплекс был подготовлен своевременно и качественно к Евро-2012», - сказал он.

В частности, по данным В.КОЗАКА, полностью будут меняться информационные табло на вокзале. «Они буду по всему комплексу, будут на нескольких языках», - сказал он.

Также будут установлены дополнительные автоматы, которые смогут при наличии электронного билета регистрировать пассажира.

«Все намеченные мероприятия позволят нам на высоком уровне обслужить пассажира», - добавил В.КОЗАК.