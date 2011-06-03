"АэроСвит" с 5 июля откроет новый маршрут Киев–Самарканд

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" открыла продажу на рейсы в Самарканд, второй по величине город Узбекистана. Воздушное сообщение между столицей Украины и Самаркандом, одним из древнейших городов мира, "АэроСвит" начнет 5 июля 2011 г.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, рейсы будут осуществляться по вторникам.

Самарканд станет вторым пунктом на территории Узбекистана, в который "АэроСвит" выполняет полеты из городов Украины.

Напомним, с октября 2010 года украинская авиакомпания обслуживает линию Киев-Ташкент. В летний сезон текущего года "АэроСвит" выполняет в столицу Узбекистана два рейса в неделю.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком. В 2011 году "АэроСвит" расширит сеть до 80 международных маршрутов в 33 страны.

В текущем году "АэроСвит" уже приступил к освоению шести новых направлений в города Западной и Центральной Европы, России и Казахстана. Осенью к пяти существующим дальнемагистральным линиям (в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок) "АэроСвит" намерен добавить еще три трансконтинентальных беспосадочных маршрута в страны Юго-Восточной Азии – Коломбо, Гонконг и Хошимин.

В результате открытия новых воздушных линий и повышения частотности полетов по существующим направлениям "АэроСвит" в пик летнего сезона 2011 года будет выполнять свыше 850 собственных регулярных авиарейсов в неделю – на 27,5% больше, чем в прошлом году.