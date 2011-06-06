Переговоры Януковича и Медведева пройдут осенью в Донецке – МИД РФ

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ проведут осенью 2011 года переговоры в Донецке, встреча пройдет с участием глав приграничных регионов.

Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Министр рассказал, что к этой встрече будут подготовлены предложения по созданию более комфортных условий передвижения через границу РФ и Украины.

"Мы приняли разветвленный договорно-правовой инструментарий, облегчающий наземное передвижение между соседними регионами России и Украины. Мы будем добиваться гораздо более комфортных условий и готовим соответствующие предложения для очередной встречи двух президентов, которая состоится в Донецке этой осенью с участием всех глав приграничных регионов и глав регионов, которые тесно сотрудничают между собой", - сказал С.ЛАВРОВ.