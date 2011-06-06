Глава Житомирской ОГА договаривается о введении электропоезда от Житомира до Киева
11:15, 06 июня 2011Транспорт/Связь
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Губернатор Житомирской области Сергей РЫЖУК ведет переговоры с руководством «Укрзализныци» о введении прямого электропоезда от Житомира до Киева.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по вопросам внутренней политики и связям с общественностью облгосадминистрации.
По словам С. РЫЖУКА, "вопрос находится в стадии решения".
Губернатор отметил, что открытие такого маршрута является очень важным для жителей области и будет способствовать прежде всего экономии времени пассажиров. "Этот маршрут также повысит общий уровень безопасности пассажирских перевозок", - сказал он.
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