Глава Житомирской ОГА договаривается о введении электропоезда от Житомира до Киева

Губернатор Житомирской области Сергей РЫЖУК ведет переговоры с руководством «Укрзализныци» о введении прямого электропоезда от Житомира до Киева.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по вопросам внутренней политики и связям с общественностью облгосадминистрации.

По словам С. РЫЖУКА, "вопрос находится в стадии решения".

Губернатор отметил, что открытие такого маршрута является очень важным для жителей области и будет способствовать прежде всего экономии времени пассажиров. "Этот маршрут также повысит общий уровень безопасности пассажирских перевозок", - сказал он.