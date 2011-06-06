Одесский порт увеличил грузопереработку на более чем 100 тыс. тонн

За 5 месяцев т.г. на причалах ГП «Одесский морской торговый порт» (ОМТП) перегружено 11 млн. 358 тыс. тонн грузов - на 112,6 тыс. т больше (1%), чем в январе-мае 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в порту.

В частности, в мае портом переработано 2,029 млн. т грузов, что на 28,4 тыс. т превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Увеличение показателей грузопереработки в мае 2011 года, по сравнению с 2010 годом, отмечается по следующим номенклатурам: зерновые, рудные грузы, контейнеры и цитрусовые.

Согласно сообщению, за пять месяцев перегружено 168 тыс. 356 TEU контейнеров, что на 44 тыс. 142 TEU больше показателей того же периода 2010 г.

В мае обработано 36 тыс. 994 TEU контейнеров - на 9,5 тыс. TEU больше, чем в мае прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году грузоперевалка в Одесском морском торговом порту снизилась на 11,8%, по сравнению с 2009 годом, и составила 24,7 млн. тонн. В 2009 году объем перевалки грузов в ОМТП составил 28 млн. 7,1 тыс. тонн, что на 19%, или 6 млн. 555,1 тыс. тонн, меньше, чем за 2008 год. ГП «Одесский морской торговый порт» в 2008 году увеличило грузоперевалку на 10,2%, по сравнению с 2007 годом, – до 34 млн. 562 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северно-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 метров, осадкой до 11,5 метров. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.