«Укрзализныця» в мае ускорила оборот вагона на 11,4%

В мае «Укрзализныця» ускорила оборот вагона к уровню прошлого года на 0,65 суток (111,4%), к плану - на 0,22 суток (103,9%) – до 5,68 суток.

Как сообщает пресс-служба ведомства, «Укрзализныця» работает над более эффективным использованием подвижного состава, и в мае эффективность использования ее вагонов выросла.

По данным ведомства, оборот груженого вагона в мае 2011 года составил 2,78 суток, и ускорен к плановому заданию на 0,19 суток (106,8%), к уровню прошлого года - на 0,07 суток (102,5%). Вместе с тем, понижено время простоя вагона под одной грузовой операцией к плану на 6,75 часа, к уровню прошлого года - на 5,37 часа - до 33,35 ч.

Простой вагона на одной технической станции снижен к плану на 1,66 часа, к уровню прошлого года на 1,1 часа и составляет 7,32 часа. Грузовой рейс вагона в среднем составил 506,9 км, что больше уровня прошлого года на 2,1%, и больше плана на 4,6%.

Также в мае улучшены и показатели использования локомотивного парка. Среднесуточный пробег локомотива составил 471 км (105,4% к плану) и 101,3% - к уровню прошлого года. Среднесуточная производительность - 1324 тыс. т/км брутто (105,3% к плану, 101,1% - к уровню прошлого года).