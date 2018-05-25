Вагоны "вытряхнут" до дна

До недавнего времени вагоны из-под сыпучих грузов очищали с помощью старых установок «Урал». Но после такой уборки в полувагоне остается от 300 кг до нескольких тонн песка или щебня. Между тем, 80% сыпучих грузов на украинских железных дорогах перевозятся в полувагонах. Это - 22 тысячи единиц недоочищенного, а часто и поврежденного дефицитного подвижного состава.

Как отметил директор филиала «Лиски» на ЮЖД Евгений Повороженко, ремонт и содержание двух "Уралов" в течение года обходится в копеечку - до 100 тыс. грн. Основной недостаток их работы – низкий уровень очистки от влажных грузов - гранотсева, шлака, формовочной смеси.

Украинской госакадемией ж/д транспорта совместно с Центром транспортного сервиса "Лиски" был разработан проект новой вибрационной машины для очистки вагонов - ВНР-2009. Материальную часть проекта ученые воплотили на базе филиала «Лиски», который закупил два виброгенератора, нашел изготовителя металлоконструкций и т.д. Результаты испытаний превзошли все ожидания - руководство "Укрзализныци" рекомендовало ВНР-2009 к серийному производству. Вибромашина, на сегодня эксплуатируемая УГЦТС "Лиски", - пилотный проект будущей серии. На ней отрабатывается конструкция, режимы работы и т.д.

"ВНР-2009М – существенно усовершенствованная вибромашина ВНР-2009. Именно она и будет выпускаться серийно", - уточнил один из ее разработчиков, кандидат технических наук, доцент Украинской государственной академии железнодорожного транспорта Евгений Романович.

По его словам, новая машина имеет пульт управления, позволяющий регулировать частоту оборотов генератора, чего не было в «Урале». Это очень важно, ведь эффективность очистки сыпучих грузов зависит от частоты и силы вибрации генераторов. Для песка и щебня одни показатели, для влажных грузов - другие. Новинка позволяет также экономить до 36% электроэнергии.

"Мы решили одну из самых болезненных проблем: убрали хаотическое перемещение ее по кузову полувагона, что обеспечивает его сохранность. И еще одна немаловажная деталь. Габариты старой машины - более 3-х метров. Перед дислокацией ее на другое предприятие надо было оформлять специальное разрешение в ГАИ, поэтому габариты новой машины несколько уменьшены», - рассказал Е.Романович.

Когда машина успешно работала в филиале «Лиски», ученые не оставляли без внимания свое детище. Важно было исследовать степень нагрузки вибромашины на элементы кузова полувагона в процессе его очистки. Ведь этот фактор влияет на сохранность подвижного состава. Сверхчувствительная аппаратура позволила установить, что уровень нагрузок на полувагон от ВНР-2009 в четыре раза меньше, чем от «Урала-771».

Е.Повороженко отмечает, что уровень шума новой машины находится в пределах нормы. В отличие от старого «Урала», который по этому показателю был сравним с реактивным самолетом.

Новинку уже в текущем году получат несколько ж/д Украины. Разработкой харьковских ученых заинтересовались и российские железные дороги.

Валентин Бердута (для УНИАН)