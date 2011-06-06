За 5 месяцев на ОЖД по вине водителей произошло 5 дорожно-транспортных происшествий

За 5 месяцев текущего года на переездах, расположенных в пределах Одесской железной дороги, произошло 5 дорожно-транспортных происшествий. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ОЖД.

Согласно сообщению, по данным расследований установлено, что все аварии произошли в результате нарушения водителями правил дорожного движения, в частности, - заезд на переезды при запрещающих показаниях сигналов переездной сигнализации.

Как отмечают на ОЖД, со своей стороны дорога принимает меры по повышению безопасности движения поездов и автотранспорта на железнодорожных переездах в разных регионах Украины и в то же время призывает соблюдать Правила дорожного движения.