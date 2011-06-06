ПЖД за 5 месяцев предупредила краж на сумму почти 200 тыс. грн.

Работники ведомственной военизированной охраны Приднепровской железной дороги за 5 месяцев 2011 года предупредили 283 случая краж грузов и имущества железной дороги на сумму почти 200 тыс. грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ПЖД, было задержано 293 лица.

Как отмечается в сообщении, в частности, были попытки украсть элементы стрелочных переводов, грузы из вагонов, случаи вырубки деревьев в лесозащитной полосе и пр.