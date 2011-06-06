ЮЗЖД хочет сдать в аренду багажный вагон на направлении Киев-Одесса

Юго-Западная железная дорога объявила конкурс по сдаче в аренду багажного вагона. Как сообщается на сайте ЮЗЖД, к участию в конкурсе приглашают предпринимателей.

Вагон будет следовать по маршруту Киев - Одесса - Киев.

Согласно сообщению, конкурс будет проведен 24 июня 2011.

Справка УНИАН. Государственное территориально-отраслевое объединение «Юго-Западная железная дорога» (Киев) является одной из ведущих транспортных артерий страны. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.