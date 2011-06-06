Авиакомпания «Хорс» начинает регулярные полеты между Киевом и Афинами

С 14 июня т.г. авиакомпания "Хорс" начинает полеты на регулярной основе из Киева (аэропорт «Жуляны») в столицу Греции - Афины. Об этом сообщается на сайте компании.

Полеты будут выполняться 4 раза в неделю.

Напомним, авиакомпания «Хорс» с 1 июня т.г. начала выполнять регулярные рейсы на маршрутах Киев-Львов и Киев-Харьков 4 раза в неделю.

Справка УНИАН. В настоящий момент флот авиакомпании "Хорс" состоит из десяти ВС McDonnell Douglas (Boeing) MD-82, восьми McDonnell Douglas (Boeing) MD-83, одного ВС McDonnell Douglas DC9-51, одного ВС бизнес класса Learjet-60. Кроме того, в 2011 году парк компании пополнился двумя Airbus A320.