Правительство одобрило Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения

Кабинет министров Украины 25 мая т.г. (распоряжение №480-р) одобрил Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2015 года. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Целью Стратегии является обеспечение эффективной реализации государственной политики в сфере безопасности дорожного движения, а также минимизация человеческих потерь и финансовых убытков вследствие дорожно-транспортных происшествий.

Среди основных направлений реализации Стратегии: четкое законодательное разграничение полномочий центральных органов исполнительной власти в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, принятие соответствующих государственных и региональных целевых программ и безусловное их выполнение, совершенствование законодательства по вопросам безопасности дорожного движения, в частности, в части усиления ответственности за его нарушение, создание инновационного фонда по безопасности дорожного движения и пр.

Предполагается, что воплощаться в жизнь Стратегия будет за счет средств государственного и местных бюджетов, субъектов хозяйствования независимо от формы собственности, общественных организаций, целевых кредитов банков, международной технической помощи, инвестиционных средств, других источников.

Реализация Стратегии позволит повысить уровень безопасности дорожного движения, уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий, а это, в свою очередь, минимизирует человеческие потери и финансовые убытки.