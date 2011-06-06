У Ан-26 отказал двигатель

В г. Либревиль (Республика Габон) в 10:30 по местному времени совершил вынужденную посадку на воду в 70-100 метрах от берега) грузовой самолет Ан-26 регионального отделения компании „DHL”.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на данные Посольства Украины в Республике Габон.

По сообщению Посольства, причиной аварийной посадки стал отказ работы правого двигателя. Среди членов экипажа двое граждан Украины (второй пилот и бортинженер). Самолет следовал по маршруту г. Порт-Жантий – г. Либревиль.

Командир самолета, гражданин Болгарии, принял решение отвести самолет в бухту подальше от жилых кварталов, чтобы избежать человеческих жертв. Благодаря профессиональным действиям украинцев, самолет удалось посадить на воду и избежать падения на дома.

Экипаж был доставлен в городскую больницу „Эль-Рафа” для обследования и оказания медицинской помощи. Сотрудники Посольства Украины посетили соотечественников. Состояние членов экипажа удовлетворительное.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Республике Габон и Департаменте консульской службы МИД Украины.