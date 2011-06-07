В Донецкой области из-за жары введены ограничения для большегрузного транспорта

На автодорогах Донецкой области из-за жары введены ограничения для большегрузного транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАИ Донецкой области.

Согласно сообщению, Службой автомобильных дорог в Донецкой области по распоряжению председателя Донецкой облгосадминистрации с целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог в летний период при температуре воздуха свыше 28 градусов введено ограничение на проезд большегрузного транспорта общей массой свыше 24 т или нагрузкой на ось свыше 7 т с 9.00 до 21.00 по автодорогам общего пользования.

Ограничения введены на участках следующих автодорог: М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск»; Т-05-08 «Донецк - Новоазовск - Седово»; Т-05-23 от автодороги Н-20 "Славянск - Донецк - Мариуполь» - «Кременевка - Ялта»; Т-05-18 «Богатырь - Великая Новоселка - Володарское».