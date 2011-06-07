УЗ создаст грузовые компании на базе Дарницкого вагоноремонтного завода и «Укрспецвагона»

«Укрзализныця» в течение двух месяцев намерена создать грузовые компании на базе Дарницкого вагоноремонтного завода и «Укрспецвагона».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО.

«Генеральным директором принято решение о создании грузовых компаний в Украине, поэтому в ближайшее время, я думаю, что это месяц-два, будут созданы грузовые компании в Украине на базе двух наших предприятий, куда будут переданы полувагоны, а весь остальной подвижной состав будет базироваться на тех предприятиях, которые у нас сейчас имеются», - сказал заместитель гендиректора.

По его словам, из имеющегося парка в 59 тыс. полувагонов в созданные компании будут переданы 55-58 тыс.

Как сообщил Н. СЕРГИЕНКО, сейчас «Укрзализныця» разрабатывает условия передачи и работы двух новых компаний. «Мы попытаемся вырисовать свои действия на рынке, понимая, что на рынке должны быть все клиенты в одних условиях. На данный момент мы в разных условиях работаем», - отметил он, говоря о «Первой грузовой компании» (ПГК) и «Второй грузовой компании» (ВГК), которые были созданы в РФ и которые оснащены российскими грузовыми вагонами.

«Задача поставлена: мы должны выровнять условия работы нашего вагона с условиями работы российского. Тогда это будут нормальные условия, а так получается, что мы ущемлены в Украине, а тем более если едем в Россию. Мы должны прежде всего выровнять тарифы, чтобы они были соотносимы с российскими, т. е. поднять тарифы для клиентов, чтобы спрос на наш вагон был такой же, как на российский вагон, чтобы он мог конкурировать с российским», - сказал Н. СЕРГИЕНКО, отметив, что на данный момент из-за разницы в тарифах все желают использовать дешевый украинский вагон, в том числе и при перевозках за рубеж, в то время как в Украине не хватает своих полувагонов.

При этом он сообщил, что грузовые компании в Украине не будут созданы по типу ПГК и ВГК в РФ, а будет учтен ряд нюансов. «То, что создано в РФ, - это компании, которые занимаются исключительно перевозками. Мы хотим создать компанию, которая будет собственником вагонов, будет ремонтировать и экспедировать грузы. У россиян экспедирование и ремонт — это разные понятия, разные предприятия. У нас это будет в одних руках. Это даст то, что собственник будет смотреть за своим вагоном, прежде всего, он будет отслеживать его эксплуатацию и ремонт, будет следить за его техническим состоянием. То есть жизненный цикл вагона будет дешевле, чем у оператора. Оператор — он чистый «наездник», а когда ты собственник, ты знаешь время ремонта, сколько денег вложить в ремонт. Можешь единожны вложить больше, но обеспечить более длинные межремонтные пробеги, можешь купить подороже, но знать, что жизненный цикл вагона будет дешевле. Я вижу, что россияне в этом вопросе обожглись. Мы решили учесть их ошибки и поступить по-другому», - сказал заместитель гендиректора.

Что касается тарифов для создаваемых грузовых компаний, то их также будет утверждать не «Укрзализныця», а вышестоящий орган, как и сейчас.