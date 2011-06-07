«Укрзализныця» не планирует повышение тарифов на билеты — Козак

«Укрзализныця» не планирует менять тарифы на пассажирские перевозки.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», об этом заявил генеральный директор ведомства Владимир КОЗАК.

По его словам, несмотря на повышение стоимости дизтоплива, электроэнергии и других составляющих, влияющих на себестоимость перевозок, на 40%, тарифы на пассажирские перевозки повышаться не будут. «Для уменьшения убыточности пассажирских перевозок будут осуществлены мероприятия по повышению эффективности работы», - подчеркнул глава отрасли.

Также В.КОЗАК акцентировал внимание на проблеме задолженности за перевозку льготных категорий пассажиров. «Только за 4 месяца железным дорогам не компенсированы 138 млн. грн. за перевозку льготников. Замечу, что за эти средства можно приобрести три новых электропоезда ", - отметил гендиректор.