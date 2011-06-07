Известный украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ планирует построить в Херсонской области терминал для перевалки химических грузов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК на пресс-конференции в Херсоне.

Таким образом химические предприятия, принадлежащие Д.ФИРТАШУ, смогут получить выход по Днепру в Черное море.

«Он (ФИРТАШ - УНИАН) взял на себя всю химическую переработку и ее надо транспортировать, мы для этого сегодня предоставим место под отдельный порт. Это не значит, что в Херсоне. Думаю, в стороне поселка Станислав Белозерского района. Специалисты (компании ФИРТАША - УНИАН) приедут и определят где место приемлемое для их фирмы», - сообщил Н.КОСТЯК.

В то же время, губернатор отметил, что речь идет только о транспортировке химических грузов, и каких либо экологически вредных химических производств в регионе он не допустит, даже очень привлекательных по экономическим перспективам.

«Мы со всех сторон на транзитных дорогах поставили знаки «Херсонщина – экологически чистый регион!». Для нас экология важнее всего», - подчеркнул Н.КОСТЯК.

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт (г. Херсон) имеет мощности для перевалки химических грузов. В порту перерабатываются генеральные, навалочные и насыпные грузы. Более 40% перерабатываемых в порту грузов - минеральные удобрения и химические грузы навалом и пакетированные, и около 40% - хлебные грузы. Проектная производительность порта - 5 млн. тонн в год.

Д.ФИРТАШ владеет рядом крупных химических предприятий Украины: ОАО «Азот» (Черкассы), ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот», ПАО «Концерн «Стирол» (Горловка Донецкой обл.) и ОАО «Ривнеазот». Также к активам Д.ФИРАТАША в титановой отрасли относятся «Крымский титан» (Армянск, АРК, принадлежит 50%-1 акция), его филиалы «Иршанский горно-обогатительный комбинат» (Житомирская обл.) и «Вольногорский горно-металлургический комбинат» (Днепропетровская обл.). Кроме того, к активам Д.ФИРТАША относятся ОАО «Крымский содовый завод» (Красноперекопск, АРК) и банк «Надра».

Кроме Украины, бизнесмен владеет компаниями в Австрии, Венгрии, Германии, Италии, на Кипре, в Таджикистане, Швейцарии, Эстонии.

В международной холдинговой компании "Group DF" (GDF, Группа Д.ФИРТАША), в которой консолидированы принадлежащие ему активы, находится "OSTCHEM Holding", которая объединяет группу химических предприятий в Восточной и Центральной Европе по производству минеральных удобрений, органических кислот, диоксида титана и кальцинированной соды.