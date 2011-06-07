"АэроСвит" c 11 июня начнет выполнять регулярные полеты между Киевом и Штутгартом

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" 11 июня 2011 г. приступает к выполнению собственных регулярных рейсов между Киевом и Штутгартом (Германия).

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, освоение линии украинский авиаперевозчик начинает с выполнения четырех рейсов в неделю – во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Время перелета между городами составит около трех часов.

Штутгарт станет третьим городом Федеративной Республики Германия, который интегрирован в сеть маршрутов "АэроСвита" из Киева.

Напомним, с декабря 2005 года украинский перевозчик эксплуатирует воздушную линию Киев-Гамбург, а в июне 2009 года приступил к выполнению рейсов между Киевом и Дюссельдорфом.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком. В 2011 году "АэроСвит" намерен расширить сеть до 80 международных маршрутов в 33 страны.

В результате открытия новых воздушных линий и повышения частотности полетов по существующим направлениям "АэроСвит" в пик летнего сезона 2011 года будет выполнять свыше 850 собственных регулярных авиарейсов в неделю – на 27,5% больше, чем в прошлом году.