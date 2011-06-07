«Укрзализныця» в этом году направит на закупку подвижного состава 3,5 млрд. грн., что составляет меньше половины необходимого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО.

«В этом году у нас согласно плану, утвержденному Кабмином, 16,5 млрд. грн. будет направлено на капитальные инвестиции, из них 3,5 млрд. грн. - только на подвижной состав — локомотивы, вагоны, поезда. 3,5 млрд. грн. при потребности 7,8 млрд. грн. То есть мы и половину потребности не закрываем», - сказал он.

По словам Н. СЕРГИЕНКО, ведомство нуждается в обновлении как локомотивного, так и вагонного парка, из-за его изношенности.

При этом закупать подвижной состав планируется преимущественно по лизинговым схемам. «В основном эти деньги будут направлены на лизинговые схемы приобретения подвижного состава. Мы поняли, и опыт показывает, что при лизинговых схемах нам проще в плане работы с клиентом, который производит подвижной состав, потому что лизинговая компания имеет возможность проплатить, при лизинговой схеме нам нет необходимости искать залог, чтобы получить деньги, и лизинговые схемы позволяют нам поставить технику сразу на баланс при приобретении. Значит, мы сразу можем начислять и производить амортизационные начисления — то есть уже закладывать деньги для будущего ремонта», - сказал заместитель гендиректора «Укрзализныци».