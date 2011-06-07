В Днепропетровске маршрутки подорожают на 50 копеек - до 3 грн.

Исполком Днепропетровского горсовета принял решение о повышении стоимости проезда в маршрутных такси на 50 копеек до 3 грн./поездка.

Как сообщил журналистам директор департамента транспорта и связи Валентин МОВЧАН, «исполком вынужден был отреагировать на многочисленные обращения перевозчиков, в связи с ростом стоимости горюче-смазочных материалов".

По его словам, "в рамках законодательства и было принято решение установить граничный тариф на проезд в маршрутных такси на уровне до 3 грн. Это повышение позволит городу сохранить ритм перевозок и дальше совершенствовать транспортную сеть города».

По словам В.МОВЧАНА, уже с 15 июня жители города будут платить за проезд в маршрутных такси и автобусах общего пользования, работающих в режиме маршрутного такси, по 3 грн.

В. МОВЧАН также отметил, что до 13 июня будет согласовано с Министерством экономики и повышение стоимости проезда в трамваях и троллейбусах.

«Проезд в трамваях и троллейбусах повысится не более чем на 25 копеек и составит 1,25 грн. Данное повышение связано с ростом тарифов на электроэнергию»,- пояснил директор департамента.

Он также не исключает, что этим летом стоимость проезда в Днепропетровском метро повысится на 50 копеек до 2 грн.

Справка УНИАН. В Днепропетровске на 154 маршрутах работает 2,3 тыс. маршрутных такси. Последнее повышение стоимости проезда до 2,5 грн./поездка было проведено 5 марта текущего года.