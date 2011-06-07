На объектах ДЖД за 5 месяцев травмировалось 49 граждан

Из-за нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте за 5 месяцев 2011 года на объектах Донецкой железной дороги травмировалось 49 граждан, из них смертельно - 29.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года количество случаев травматизма уменьшилось: травмированных на 3, из них смертельных - на 1.

На станциях и перегонах в январе-мае т.г. травмировалось 22 чел., из них 13 - смертельно и 27 чел. (16 смертельно). Для сравнения, в январе-мае 2010 г. на станциях случилось 26 травм (15 - смертельно), на перегонах - 26 (15).

Проанализировав статистику несчастных случаев, специалисты Донецкой железной пришли к выводу, что абсолютное большинство травм случается с гражданами из-за несоблюдения ими элементарных правил поведения на железнодорожном транспорте.

Как отмечают на ДЖД, предотвращение травматизма является одной из важнейших задач, особенно актуально это в период летних каникул, поскольку при отсутствии контроля со стороны родителей дети залезают на крыши вагонов, бродят по железнодорожным путям.

Поэтому железнодорожники еще раз призывают граждан быть осмотрительными в поездах, на платформах, вблизи путей и т.д.

С правилами безопасности граждан на железнодорожном транспорте можно ознакомиться на железнодорожных вокзалах и станциях ДЖД, в вагонах пассажирских и пригородных поездов.

Напомним, с 6 января 2011 вступил в силу Закон Украины 2742-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за вмешательство в деятельность транспорта». Закон был разработан по инициативе "Укрзализныци" и предусматривает повышение размеров штрафных санкций за нарушение правил по охране порядка и безопасности движения на железнодорожном транспорте, пользования средствами железнодорожного транспорта, нарушение правил, направленных на обеспечение сохранности грузов на железнодорожном транспорте.

Например, если раньше за переход железнодорожного пути в неустановленном месте с правонарушителя могли взыскать не более 17 грн. штрафа, то сейчас за такое нарушение нарушитель будет платить в 10 раз больше.