«Укрзализныця» в мае увеличила ежесуточную погрузку на 7,2%

По итогам эксплуатационной работы в мае 2011 г. украинские железнодорожники в среднем ежесуточно грузили 1 млн. 072,3 тыс. тонн грузов, что составляет 107,2% к маю прошлого года и 104,0% к плану. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, увеличили этот показатель к уровню прошлого года все дороги, в т.ч.: Донецкая - на 7,9%, Приднепровская -1,6%, Южная -3,3%, Юго-Западная - 17,9%, Одесская - 16, 2%, Львовская - 11,7%.

В течение мая 2011 года в среднем за сутки выгружалось более 16,6 тыс. вагонов, что составляет 102,1% к плановому заданию и 106,1% к уровню мая 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году украинские железнодорожники ежесуточно грузили 980,7 тыс. тонн грузов, что составляет 111,1% к показателю 2009 года и 106,0% от планового задания.