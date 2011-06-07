«Укрзализныця» в 2011 г. планирует приобрести 1100 полувагонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО.

«В этом году у нас запланировано приобрести 1100 полувагонов и 500 цистерн. Эти деньги имеются в плане. На данный момент мы уже приобрели 285 полувагонов по первому кварталу и наращиваем объемы», - сказал он. Поставщиком этих вагонов стали Крюковский вагоностроительный завод и немецкий Dessau.

По словам заместителя гендиректора, изношенность грузовых вагонов «Укрзализныци» составляет 82%. «Хуже состояние по полувагону. Нормативный срок его службы - 22 года, фактический на сегодня уже составляет 22 года, почти весь полувагон отработал нормативный срок службы», - сказал Н.СЕРГИЕНКО.

Он сообщил, что для решения проблемы ведомство идет двумя путями: проводит глубокую модернизацию с продлением сроков службы на 6 лет и закупает новый подвижной состав.

Замгендиректора также отметил, что в Украине растет парк частных вагонов. «Мы понимаем, что наших средств для закупки вагонов недостаточно, и объемы, которые мы приобретаем, это не те объемы, которые могут спасти по полувагонам. Поэтому мы ищем варианты и работаем с собственником полувагонов и грузов, создаем такие инвестиционно приемлемые условия, чтобы наш собственник также покупал полувагон. Мы видим, что динамика приобретения полувагонов есть, и надеемся, что она будет сохранена до конца года», - сказал Н.СЕРГИЕНКО.

Кроме того, по его словам, «Укрзализныця» в этом году намерена также задействовать за счет арендаторов грузовой парк, который находился в длительном отстое.

«Мы работаем в направлении увеличения погрузочных ресурсов, поднимаем простаивающие полувагоны, цементовозы и минераловозы за счет потенциальных арендаторов: мы предложили нашему рынку вариант сдачи в аренду полувагонов и ремонт за счет их средств. Сейчас развиваем эту работу и планируем, что в этом году мы почти все полувагоны, которые сейчас стоят в длительном отстое, - а их более 5 тыс. - за счет средств потенциальных арендаторов поднимем и отдадим в работу», - сообщил Н.СЕРГИЕНКО. По его словам, их ремонтом будут заниматься заводы и депо «Укрзализныци». «В этом есть положительный смысл — мы увидим увеличение погрузочных ресурсов и загрузим наши вагоноремонтные заводы и депо», - подытожил он.