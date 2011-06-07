УЗ ожидает предложения от трех производителей для выбора электровозов двойного питания

«Укрзализныця» в июне ожидает получить предложения от трех зарубежных поставщиков - предприятий Siemens (Германия), Skoda (Чехия) и «Трансмашхолдинг» (совместно с компанией Alstom Transport) для выбора производителя электровозов двойного питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО.

«Мы в данный момент ведем переговоры с тремя потенциальными фирмами, которые могут изготовить двухсистемный электровоз. Единственное, чего у нас в Украине нет - это двухсистемного пассажирского электровоза. На рынке сейчас есть немецкие электровозы двойного питания, чешские электровозы тройного питания, китайские электровозы двойного питания, и в ближайшее время - уже появился опытный образец - появится опытная партия электровоза ЭП20 производства «Трансмашхолдинг» (Россия) совместно с фирмой Alstom. Поэтому мы сейчас и обсуждаем вопрос с потенциальными изготовителями этих машин - это «Трансмашхолдинг» с Alstom, Skoda и Siemens», - сказал он.

По словам Н.СЕРГИЕНКО, все три потенциальных производителя посетили «Укрзализныцю», им сообщили условия поставок и сотрудничества. В частности, одно из главных условий - организация производства в Украине. В частности, представители Skoda ознакомились с производством на Запорожском электровозоремонтном заводе, «Трансмашхолдинг» - на «Лугнасктепловозе».

«Теперь за ними второй шаг: сроки, цена и условия изготовления. Наши условия: первые 5 электровозов изготавливаются на заводе фирмы-изготовителя, а начиная с 6-го образца, мы обязаны начинать изготавливать на совместном предприятии в Украине. Уровень комплектующих украинского производства должен достигать 50-60%, начиная с 10-й машины. Такие условия были поставлены перед потенциальными поставщиками, и естественно, оптимальная цена. Еще критерий в этом марафоне - предоставление возможности или лизинговой схемы, или кредитования, то есть, представить бизнес-схему», - отметил Н.СЕРГИЕНКО.

По его словам, все эти условия были выданы трем предприятиям-изготовителям. «Они изучают возможность, считают, и должны в июне нам предоставить свои предложения, а потом будут тендерные процедуры», - сказал он.

Электровозы двойного питания необходимы для ускорения движения, поскольку в Украине есть ж/д участки на постоянном токе, а есть - на переменном. «Нам этот электровоз очень нужен, так как на Евро-2012 электропоезда двойного питания имеются: мы будем иметь поезда фирмы Hyundai и Skoda. Кроме того, Крюковский вагоностроительный завод изготавливает один опытный образец… А в ночных поездах нам приходится перецеплять локомотивы на участках с переменным током и с постоянным, и теряется время. Поэтому нужны поезда двойного питания, чтобы время следования ночных поездов также сократить», - сказал Н.СЕРГИЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в апреле «Укрзализныця» провела переговоры с представителями Skoda Vagonka (Чехия) по организации совместного производства и выпуска в Украине электровозов двойного питания по технической документации Skoda. Чешские и украинские партнеры предварительно обсудили возможность производства первой партии из 20 электровозов: из них 5 - на территории Чехии, 15 - на территории Украины.

Напомним, Skoda Vagonka (Чешская Республика) выиграло тендер Южной железной дороги на поставку двух двухэтажных межрегиональных поездов двойного тока. Чешский производитель поставит два таких поезда в Украину во 2-м квартале 2012 года. Это опытная партия поездов, которые покупают для изучения эффективности использования двухэтажных вагонов на коротких расстояниях в нашей стране.

В декабре 2010 г. Южная железная дорога подписала контракт с компанией "Hyundai Corporation» на поставку 10 новых межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации для внедрения в Украине скоростного железнодорожного движения.

В соответствии с контрактом, 6 электропоездов будут поставлены до Евро-2012, еще 4 – после проведения чемпионата. Поезда будут способны развивать скорость до 160 км/ч, что является первым шагом на пути внедрения высокоскоростного пассажирского движения в Украине.