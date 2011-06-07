Два поезда столкнулись на западе Казахстана, 48 пострадавших

6 июня, в 22 часа 25 минут, на западе Казахстана произошло столкновение рабочего и пассажирского поездов. Как сообщает пресс-служба «НК «Қазақстан темір жолы», в результате поврежден последний вагон пассажирского поезда.

С травмами различной степени тяжести за медицинской помощью обратились 48 пассажиров, из них 13 были госпитализированы. Утром 7 июня т.г. 7 пассажиров были выписаны, шесть остаются под наблюдением врачей, их состояние удовлетворительное.

Схода подвижного состава нет. Поврежденный вагон был отцеплен от состава. Поезд № 24 сообщением Актобе-Алматы 1 отправлен с задержкой на 1 час 22 минуты.

Для расследования причин происшествия создана комиссия. Установлено, что причиной столкновения стали нарушения, допущенные локомотивной бригадой рабочего поезда. По предварительным данным, машинист допустил проезд запрещающего сигнала входного светофора.

Машинист и помощник машиниста рабочего поезда №4502 являются машинистами 2-го и 3-го класса, имеют опыт вождения поездов на данном участке более 20 лет.