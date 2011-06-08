«Укрзализныця» меняет двигатели на локомотивах на менее энергоемкие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 7 июня сообщил журналистам первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО.

По его словам, ведомство планирует провести глубокую модернизацию самых изношенных локомотивов - маневровых тепловозов чешского производства ЧМЭ3 с заменой новыми силовыми установками фирмы Caterpillаr по проекту, разработанному чешскими фирмами. Работа будет выполняться на Полтавском тепловозоремонтном заводе.

«Вы знаете, у нас был проведен тендер, мы планируем по этому тендеру модернизировать 100 единиц», - сказал заместитель гендиректора ведомства. Работы будут проведены на Полтавском тепловозоремонтном заводе. «В этом году предусмотрено 6 единиц выполнить, на данный момент на заводе находится 3 единицы», - отметил Н.СЕРГИЕНКО. По его данным, всего в эксплуатационном парке «Укрзализныци» 1500 локомотивов ЧМЭ3.

«Планируем 100 единиц модернизировать, это есть в контракте. У нас имеется таких 1500 тепловозов. Наверное, если будет удачный контракт и будут у нас такие технические и финансовые возможности, то мы будем дальше продолжать их модернизировать», - сказал замгендиректора.

По его словам, при замене новых двигателей экономия топлива достигает 25-30%, потребление масла снижается в 2-2,5 раза. При этом окупаемость такой модернизации ЧМЭ3 составляет 3,8 лет.

«Будем ли приобретать новые тепловозы? На данный момент не ставим перед собой такую задачу, потому что в эксплуатации находится пока 1200 единиц, а у нас сегодня их 1500, поэтому запас у нас есть, поэтому будем проводить глубокую модернизацию», - сказал Н.СЕРГИЕНКО..

Он также отметил, что планируется модернизировать дизелями Caterpillаr также тепловозы М62 и 2М62. «Мы выбрали для себя такой технический вариант, чтобы затем в дальнейшем у нас и рембаза и возможности депо, заводов были приспособлены к этим дизелям. В настоящий момент в депо Ковель проводим модернизацию 2 тепловозов, есть проект на 70 единиц М62 и 30 2М62», - отметил Н.СЕРГИЕНКО.

По его словам, сейчас в УЗ есть пять серий локомотивов, планируется остаться с тремя сериями. В частности, постепенно будут выводить из эксплуатации тепловоз 2ТЭ10Л, который в основном базируется на Одесской железной дороге, его будут заменять на тепловозы 2ТЭ116.

«Тепловозов 2ТЭ116 у нас на сегодня достаточно, чтобы обеспечить поездную работу. Будем проводить их модернизацию на заводах, оснащать новыми дизелями», - отметил Н.СЕРГИЕНКО.

Напомним, в конце 2010 г. сообщалось, что Полтавский тепловозоремонтный завод проведет модернизацию 100 локомотивов ЧМЭ-3 «Укрзализныци» до конца 2015 года.