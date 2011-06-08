Мининфраструктуры назначило начальником Севастопольского порта Кондратьева

Обязанности начальника Севастопольского морского торгового порта (СМТП) с 8 июня 2011 года исполняет Тимур КОНДРАТЬЕВ.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, новый руководитель назначен соответствующим приказом министра инфраструктуры.

Согласно сообщению, ранее он уже занимал аналогичную должность в порту Евпатории, а также работал в Скадовском морском порту начальником портопункта Хорлы (Херсонская обл.).

Первым заместителем начальника порта назначен Сергей ИЛЬИН, который до этого возглавлял портофлот СМТП.

Нового руководителя представил коллективу глава Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Владимир СЕВРЮКОВ.

Основная задача нового руководства - улучшение экономического положения вверенного предприятия, а также внедрение реформ, которые вскоре ожидаются в транспортной системе Украины.

Как сообщал УНИАН, ГП «Севастопольский морской торговый порт» в 2010 году увеличил по сравнению с 2009 годом переработку грузов на причалах на 7% — до 430,0 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Севастопольский морской порт, который находится в уникальной незамерзающей и закрытой от ветров и штормов Севастопольской бухте, расположенной в юго-западной части Крымского полуострова, имеет выгодное географическое расположение. В радиусе 600 км от него находятся 12 государств, а до Стамбула – короткое плечо.

Расположенный в центре города морской вокзал Севастопольского порта имеет два оборудованных пассажирских причала протяженностью 200 и 135 м, у которых могут пришвартовываться пассажирские лайнеры с осадкой 8,64 и 4,1 м соответственно. Грузовой причал Севастопольского порта способен принимать суда с осадкой до 7,8 м.