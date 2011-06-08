В Киеве вводится ограничение на въезд транспорта в Гидропарк

Власти Киева вводят ограничение на въезд транспортных средств на территорию парка культуры и отдыха «Гидропарк».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, соответствующее распоряжение КГГА подписано с целью создания надлежащих условий для отдыха киевлян и гостей города, упорядочения движения автотранспорта, недопущения возникновения пожаров и несанкционированных мусорных свалок на территории Гидропарка.

В соответствии с распоряжением, будут установлены пункты пропуска в местах въезда и места парковки на территории парка с обеих сторон Броварского проспекта.

Въезд транспортных средств субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют свою деятельность на территории Гидропарка, будет обеспечен введением системы пропусков.

Для автомобилей скорой помощи, пожарной охраны, правоохранительных органов и других транспортных средств специального назначения во время выполнения прямых служебных обязанностей гарантируется беспрепятственный проезд по территории Гидропарка.