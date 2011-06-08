Азаров: проект прямого железнодорожного сообщения Москва-Вена является важным для Украины

Вена. Украина приветствует реализацию проекта по организации прямого железнодорожного сообщения от Москвы до Вены через Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня, выступая на заседании венского экономического форума "Инновации: расширение инновационного пространства".

«Мы приветствуем реализацию таких региональных проектов по строительству ширококолейного железнодорожного пути от Кошице (Словакия) до Вены (Австрия). Проект предусматривает реализацию прямого железнодорожного сообщения по маршруту Москва-Вена транзитом через территорию Украины», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что этот проект является важным и для Украины, и высказал пожелание, чтобы его реализация перешла в активную стадию. «Хотелось бы только, чтобы от разговоров, которые мы ведем в течение последних лет, был переход к делу», - сказал он.

Премьер отметил, что Украина также поддерживает реализацию «Дунайских инициатив» и предпринимает меры по расширению судоходства по Дунаю. Также намечена реконструкция украинских портов на Черном море и Дунае.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. вопросы организации транспортного сообщения обсуждались во время встречи в Киеве вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА и президента ОАО «РЖД» Владимира ЯКУНИНА. «Направление Москва-Вена - основной пункт как для советского пространства, так и для современных грузоотправителей. Продолжение работ по этой линии - одно из наших приоритетных направлений», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Справка УНИАН. Железнодорожные администрации РФ, Украины, Словакии и Австрии в мае 2009 г. подписали меморандум о создании СП Breitspu Planungsgesellschaft mbH с целью обоснования инвестиций в проект достройки широкой колеи от Кошице (Восточная Словакия) до Вены (Австрия). В декабре 2010 г. независимый консультант - компания Roland Berger - признал проект экономически выгодным и оценил его стоимость в 6,3 млрд. евро.

По данным исследования, продление широкой колеи в Европу к 2050 году позволит привлекать 16 млн. тонн грузов ежегодно, в случае "оптимистического сценария" грузопоток может составить 24 млн. тонн в год.