Европарламент одобрил новые сборы с грузовиков за загрязнение окружающей среды и шум

Брюссель. Европарламент одобрил новые сборы с грузовых автомобилей за загрязнение окружающей среды и шум.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании Европарламента 7 июня в Страсбурге.

За проект доклада Саида Эль ХАДРАУИ (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Бельгия) высказались 505 депутатов, против – 141, воздержались – 17.

Согласно принятому решению, дополнительные сборы с грузовиков будут применяться на всех автострадах Европы. При этом в целом уровень сборов с грузовиков возрастет в среднем на 3-4 цента за километр с грузовика.

Определенные льготы получат владельцы новых грузовиков.

Так, грузовики стандарта EURO V будут освобождены от уплаты дополнительных сборов до 1 января 2014 года, а стандарта EURO VI – до 1 января 2018 года.

Величина дорожных сборов может изменяться в зависимости от времени проезда грузовиков с целью сократить количество грузовиков на дорогах в часы пик.

Директива также предполагает, что Еврокомиссия будет публиковать список сборов и время их применения.

Депутаты поддержали декларирование министерствами финансов доходов от дорожных сборов и определили, что эти деньги должны реинвестироваться в развитие транспортной инфраструктуры различных видов транспорта.

При этом 15% полученных средств должны вкладываться в трансевропейские проекты.